الفرق التطوعية تشارك الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرقابة على المنشآت الحيوية

يشارك فريقي نبض الحياة التطوعي والسلامة النسائي بمنطقة تبوك ، ودوريات السلامة الميدانية بإدارة السلامة بالادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك ، في مهام التوعية الوقائية و متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على المنشآت والمراكز التجارية ضمن حملة توعوية تثقيفية مشتركة مع الفرق .

وأكد المدير التنفيذي لفريق نبض الحياة التطوعي أحمد الزهراني أن 40 متطوعاً من أعضاء الفريقين يعملون بعد تدريبهم إلى جانب دوريات السلامة الميدانية بالدفاع المدني بالعمل على متابعة إلتزام المنشآت التجارية المستثناة من قرار منع التجول بإلتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من ناحية الفرز البصري وادارة الحشود والابلاغ عن أي مخالفة لاشتراطات السلامة بهذه المنشات

وقال : لقد تم رصد عدد من الملاحظات على بعض المواقع وتم ابلاغ دوريات السلامة بالدفاع المدني وبدورها تم اتخاذ الاجراءات النظامية لتعديلها والعمل على حماية الأرواح والممتلكات ، مشيراً إلى أن اختيار الفريقين للعمل تطوعاً في مثل هذه المسارات العملية ، جاء متجانساً مع طبيعة أعمال أعضائه وتخصصاتهم العلمية ، مؤكداً أن الفريقين يفخرون ببذل الوقت والجهد لخدمة المجتمع .

من جهته قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول/ رافع بن زايد العمري , أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها ، في نشر ثقافة السلامة وتطبيقها ، وتوسيع جغرافية انتشار فرقها الرقابية ، وتأهيل عناصرها ، واستقطاب المعدات الحديثة ، والتقنيات المستحدثة ، مبينا أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تسعى لتعزيز الشراكات من خلال إسهاماتها في هذا النشاط ، وحث المواطنين على الانخراط في أنشطة التطوع المختلفة بما يساهم في التنمية المستدامة ، منوهاً بدور الفرق التطوعية بمنطقة بتبوك وما تقدمه من جهود موفقة ومشرفة لحماية المجتمع وتقديم أفضل الخدمات له ، والمساهمة في توعيته .