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مدني جازان : يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول

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مدني جازان : يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويدعو لإتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=860940
جازان _ فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الاربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في إنعدام الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة وأهاب بالجميع بالاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة .

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

 

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