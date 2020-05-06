“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات بدر والعيص وينبع ووادي الفرع .

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساءً .