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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أجواء المناطق

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=860951
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات بدر والعيص وينبع ووادي الفرع .
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساءً .

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