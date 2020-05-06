مدني الرس ينتشل جثة مواطن من بئر يبلغ عمقه 20 مترا

المناطق _ الرس

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس بلاغاً عن سقوط مواطن في العقد الرابع من العمر في بئر يقع بمزرعة ويقدر عمقه بـ عمق 20 م وارتفاع المياه بـ 5 م وذلك أثناء أعمال الصيانة للبئر .. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم اباالخيل أن الحادث وقع في هجرة الديرية التابعة لمركز قصر ابن عقيل حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس بلاغاً عنه في الساعة 12:55 من صباح اليوم الأربعاء فتمت مباشرته واخراج الشخص وهو في حالة وفاة وتنفيد الجانب الوقائي …وقدم العقيد اباالخيل تعازيه لأسرة المتوفي سائلاً الله له المغفرة والرحمة ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.