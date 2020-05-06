سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال في وفاة والدته

المناطق _ جازان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم – رحمها الله -.

وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه عبر محافظ الطوال وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.