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سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال في وفاة والدته

سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال في وفاة والدته

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال في وفاة والدته

سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=860975
المناطق _ جازان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم – رحمها الله -.
وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه عبر محافظ الطوال وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.

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