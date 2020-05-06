“الأرصاد”: أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

المناطق _ مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: “أضم، والطائف، والعرضيات ، وميسان”، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.