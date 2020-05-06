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“الأرصاد”: أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

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“الأرصاد”: أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

“الأرصاد”: أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=860981
المناطق _ مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: “أضم، والطائف، والعرضيات ، وميسان”، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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