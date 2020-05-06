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الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

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الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=860987
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

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