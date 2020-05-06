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ارتفاع ضحايا كورونا في إيران.. 6418 وفاة و101 ألف إصابة

ارتفاع ضحايا كورونا في إيران.. 6418 وفاة و101 ألف إصابة

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ارتفاع ضحايا كورونا في إيران.. 6418 وفاة و101 ألف إصابة

ارتفاع ضحايا كورونا في إيران.. 6418 وفاة و101 ألف إصابة
http://almnatiq.net/?p=860996
المناطق _ طهران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتتخطى حاجز 101 ألف حالة (101650) فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 6418.
وقال المتحدث باسم الوزارة إنه تم تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس كوفيد-19.

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