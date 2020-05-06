قطر تسجل 830 حالة إصابة جديدة بكورونا

قطر تسجل 830 حالة إصابة جديدة بكورونا

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قطر تسجل 830 حالة إصابة جديدة بكورونا

قطر تسجل 830 حالة إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=861005
المناطق _ الدوحة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجل 830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة

وأوضحت أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية

وأفادت بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، مشددة على أهمية التزام أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية.

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