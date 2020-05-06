صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية عبر تطبيق الواتس آب

صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية عبر تطبيق الواتس آب

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صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية عبر تطبيق الواتس آب

صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية عبر تطبيق الواتس آب
http://almnatiq.net/?p=861008
المناطق _ حفر الباطن

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية ومركز السكر وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة لكل مستشفى حيث يتم استقبال الاستشارات ليومي الإثنين والأربعاء من الساعة ( العاشرة صباحًا ) حتى الساعة ( الثانية مساءً )
وتقدم خدمة التغذية العلاجية المشورة لمراجعي العيادات ومرضى السكر والقلب والكبد والكلى أو ممن يعانون زيادة في الوزن والسمنة ، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات ، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات

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