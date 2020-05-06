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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 11,750 كرتون تمور في محافظات مأرب والبيضاء وتعز والجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 11,750 كرتون تمور في محافظات مأرب والبيضاء وتعز والجوف

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 11,750 كرتون تمور في محافظات مأرب والبيضاء وتعز والجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 11,750 كرتون تمور في محافظات مأرب والبيضاء وتعز والجوف
http://almnatiq.net/?p=861011
المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 11,750 كرتون تمور للأسر المتضررة في عدد من المحافظات اليمنية، استفاد منها 11,750 أسرة.
حيث جرى توزيع 1,625 كرتون تمور على الأسر النازحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,625 أسرة، و3,125 على الأسر المتضررة والنازحة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء استفاد منه 3,125 فردًا، و3,875 كرتون تمور على الأسر النازحه والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3,875 فردًا، و توزيع 3,125 كرتون تمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في منطقة الريان وماجاورها بمحافظة الجوف الكميه الموزعه استفاد منها 3125 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن .

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