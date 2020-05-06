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مدني بريدة ينتشل جثة مواطن من بئر بعد انهياره

مدني بريدة ينتشل جثة مواطن من بئر بعد انهياره
http://almnatiq.net/?p=861017
المناطق / بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعات الاولى من صباح هذا اليوم الأربعاء حادث انهيار بئر على مواطن أثناء عملية الحفر مما ادى الى وفاته (يرحمه الله) وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم ابا الخيل ان الحادث عبارة عن انهيار بئر بعمق ( 6م ) على مواطن في العقد الخامس من العمر وذلك اثناء عملية الحفر بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي ببريدة حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 1:58) فتمت مباشرته واخراج المتوفي وتنفيذ الجانب الوقائي … وقدم العقيد اباالخيل تعازيه لأسرة المتوفي سائلاً الله له المغفرة والرحمة ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند العمل في مثل هذه المواقع الخطرة

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