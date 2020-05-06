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لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ77 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

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لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ77 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ77 وتحث على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
http://almnatiq.net/?p=861031
المناطق - الرياض

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء اجتماعها السابع والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي أوضح فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) في المملكة وصل إلى 31938 حالة حتى الآن.

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الأربعاء 06 مايو 2020، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الثلاثاء .

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