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إدارة “تعليم الجوف” تستعد لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم

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إدارة “تعليم الجوف” تستعد لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم
http://almnatiq.net/?p=861034
المناطق - الجوف

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم يوم الأحد المقبل الساعة 9.30 مساءً عبر القاعة الافتراضية للملتقى، بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية أوراق العمل المطروحة في الملتقى، والتي تهتم بالتركيز على تحسين نواتج التعلم وجودة الأداء التعليمي والسعي لتطوير أدوات المعلم بما يضمن تحسين مخرجات التعليم.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ خالد بن سعد الراشد أن الهدف من الملتقى تطوير منهجية الإشراف التربوي لتجويد علاقته بالتعليم عن بُعد مسايرة التطورات المعرفية والتقنية المستمرة حول التعليم عن بُعد وتوجيهه نحو تحسين نواتج التعلم، وإكساب المشرفين التربويين والمشرفات التربويات المعارف والمهارات في التعلم عن بُعد وصولاً للجودة.
وأضافت مديرة إدارة الإشراف التربوي “بنات” الأستاذة ماجدة بنت عبيد البديوي أن موضوعات الملتقى تم اختيارها فيما يتناسب مع الوضع الراهن بتفعيل التعلم عن بُعد بما يضمن تحسين نواتج التعلم، وتوظيف التقنية في التعليم عن بُعد، وكيفية تصميم المقررات الإلكترونية.
وقال مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ سامي بن نصير السمارة أن التسجيل في الملتقى متاح عبر موقع الملتقى http://suforum.aljouf-it.com

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