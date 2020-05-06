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تقارير: الوليد بن طلال يسعى لشراء نادي مارسيليا الفرنسي بـ 250 مليون دولار

تقارير: الوليد بن طلال يسعى لشراء نادي مارسيليا الفرنسي بـ 250 مليون دولار

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تقارير: الوليد بن طلال يسعى لشراء نادي مارسيليا الفرنسي بـ 250 مليون دولار

تقارير: الوليد بن طلال يسعى لشراء نادي مارسيليا الفرنسي بـ 250 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=861038

كشفت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، عن رغبة الأمير الوليد بن طلال، فى شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وتم ربط اسم الوليد بن طلال بشرا نادي مارسيليا منذ 6 سنوات وتحديدا في عام 2014، حيث كانت الصفقة في طريقها للإنتهاء، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.

الصحيفة الإيطالية ذكرت أن الوليد بن طلال عاود مرة أخرى اهتمامه بالإستحواذ على نادي مارسيليا ، حيث قام بتكثيف اجتماعاته مع مدراء رياضيين محتملين في الأسابيع الأخيرة من بينهم أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة ، بحسب صحيفة اليوم السابع إلى أن قد يباع بقيمة 250 مليون يورو، لافتة أنه قد تكون العقبة الوحيدة في الصفقة ملعب “فيلودروم” والمملوك للمدينة وليس للنادي، ولكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه إذا وافقت البلدية على بيع الاستاد ، فسيتم إتمام الصفقة عمليا .

وحاول رئيس نادي مارسيليا الحالي، جاك هنري إيراود، ترديد أن أولمبيك مارسيليا ليس للبيع وأن الملك فرانك ماكورت ليس لديه نية لبيع النادي، رغم التقارير التى انتشرت حول بيعه.

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