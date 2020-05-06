محافظ بيشة يُكرم ” الشهري ” لإنقاذه محتجزين في سيول واعر

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كرّم محافظ ‫بيشة محمد بن سعيد بن سبرة المواطن سالم بن مشيعل القشيري الشهري نظير تضحيته ومبادرته الإنسانية وشجاعته في إنقاذ شابين محتجزين في سيول واعر التابع لمركز سد الملك فهد يوم الإثنين الماضي بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي .

وكان المواطن “الشهري” قد بادر بإنقاذهم بسيارته الخاصة ونقلهم لمكان آمن في عمل بطولي وبادرة إنسانية كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عملية الإنقاذ بعد لطف الله وتدخله السريع.

وأشاد ” بن سبرة ” على عمله البطولي وشجاعته وشهامته وموقفه الإنساني مقدماً شكره له ومؤكدًا أن هذا العمل النبيل لا يستغرب من أبناء الوطن الذين عرف عنهم الإخلاص والتضحية.

من جانبه قدم الشهري شكره لمحافظ بيشة على هذا التكريم مثمنًا في الوقت ذاته هذه البادرة غير المستغربة من المسؤولين لتكريم أي عمل إنساني.