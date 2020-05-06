مدير “هدف” يستعرض خلال لقاء افتراضي بـ “غرفة حائل” مبادرة دعم التوظيف لدعم السعوديين

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كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أطلق استثناء في مبادرة دعم التوظيف يتيح لكافة منشآت القطاع الخاص تسجيل السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في المبادرة بأثر رجعي، وينتهي التسجيل في العاشر من مايو القادم.

وأوضح الجعويني خلال لقاء عن بُعد، عقد مساء أمس (الثلاثاء)، مع رجال وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحائل، أن الأثر الرجعي لمبادرة “دعم التوظيف” يشمل الفترة بين 1 يوليو 2019 و 27 أبريل 2020، كما أنه بنهاية 10 مايو 2020، سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة، وللموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و 15 ألف ريال، ودون احتساب للأثر الرجعي.

وأكد مدير عام “هدف” خلال اللقاء، أن خطوات تسجيل منشآت القطاع الخاص في المبادرة ميسرة، وتتم بشكل إلكتروني دون تقديم أي مستندات أو مراجعة فروع الصندوق، وذلك من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) .

وأشار الجعويني إلى أن المبادرة تدعم المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، مضيفًا أن المبادرة تراعي المتغيرات الاقتصادية بين مناطق المملكة وحجم المنشآت وعدة عوامل أخرى، حيث خصصت دعم إضافي بنسبة 10% للمنشآت عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وبيَّن مدير عام “هدف” أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق ترتكز على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وأخذ مرئياته في برامج ومبادرات الدعم المقدمة من الصندوق، بهدف توطين الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، واستمرار تمكين وتأهيل أبناء وبنات الوطن.

وأجاب الجعويني خلال اللقاء الافتراضي على استفسارات وتساؤلات رجال وسيدات الأعمال والمشاركين في اللقاء، حول مبادرات الصندوق ودعمه لمنشآت القطاع الخاص، واستمرار تمكين الكوادر الوطنية، كما شارك نائبا المدير العام لدعم التدريب الدكتور جمعه بن حامد، ولدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، في الإجابة على الاستفسارات الواردة حول برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدين أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم، بجهود ومساهمات صندوق تنمية الموارد البشرية خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصندوق نجح في التحول إلى مواصلة تقديم خدماته عن بُعد، وقدم خطوات جبارات وملموسة خلال الأوضاع الراهنة لدعم منشآت القطاع الخاص والكوادر الوطنية في تلك المنشآت، واستمرار أداء وأعمال المنشآت.

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