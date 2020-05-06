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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن في سيئون الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن في سيئون الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن في سيئون الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=861055
المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.
واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.
وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

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