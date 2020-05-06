بعد يوم واحد من إنطلاقتها.. أمير جازان أول الداعمين لحملة ” تراحم “

المناطق - فضة عطيف

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تدشين فعاليات الحملة الإلكترونية ” أسر السجناء مسؤوليتنا ” تلقت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” اليوم تبرعا كريما من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والرئيس الفخري للجنة ، دعما من سموه لبرامجها الخيرية الهادفة للتخفيف من معاناة أسر النزلاء خلال هذا الشهر المبارك .

وقد أعرب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة بإسمه ونيابة عن الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية عن خالص الشكر والإمتنان لسمو أمير المنطقة على إهتمامه ومتابعته لأنشطة اللجنة وحرصه وتفاعله الدائم مع أوضاع الفئات المشمولة برعايتها .

مشيرا لإستمرار اللجنة في تنفيذ مشاريعها الرمضانية من سلال غذائية وإعانات مالية وتسديد إيجارات المساكن وفواتير الكهرباء وكسوة عيد الفطر المبارك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض وبعض فاعلي وفاعلات الخير من داخل وخارج المنطقة .