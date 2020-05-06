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فحص 2000 عينة يومياً في المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة

فحص 2000 عينة يومياً في المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة

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فحص 2000 عينة يومياً في المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة

فحص 2000 عينة يومياً في المختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=861071
المناطق - واس

يتابع المختبر الإقليمي بصحة منطقة مكة المكرمة تقديم خدماته المميزة لإجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بكورونا وبأعلى معايير الجودة والسلامة، حيث يعد أكبر مختبر من ناحية التجهيزات الحديثة بالمنطقة، ويعمل من خلال ممارسين سعوديين وعلى مدار 24 ساعة.
ويتلقى المختبر الذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة يومياً 2000 عينة يشرف على فحصها 100 ممارس صحي سعودي من خلال الأجهزة الحديثة والمتطورة ، حيث يعمل على مدار 24 ساعة لإجراء الفحوصات المخبرية بشكل عام، وفحص ‫فيروس كورونا المستجد بشكل خاص ، ويتم إرسال النتائج عبر برنامج حصين.
وتحرص المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي على تطبيق معايير الجودة والسلامة لجميع العاملين بالمختبر الإقليمي من خلال إجراء الفحوص المخبرية وعلى مدار الساعة.
يذكر المختبر يهدف إلى زيادة عدد العينات المفحوصة لتصل إلى ثلاثة ألاف عينة ، ليغطي مناطق الباحة وجازان وعسير والطائف والقنفذة والكامل وبعض المحافظات الأخرى.

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