” كلنا أهل ” تسعى لترميم 15 منزلاً متهالكاً يعيش فيها 154 شخصاً

الدمام - عبدالله السعيدي

أطلقت جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية مع بداية شهر رمضان المبارك حملة “كلنا أهل “والتي تهدف إلى ترميم 15 منزلا متهالكا يعيش فيها 154 مواطنا ومواطنة من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة الأشد حاجة.

وقد انطلقت الحملة في الأول من رمضان الجاري وشهدت تفاعلاً كبيراً من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن افراد المجتمع .

وقال المهندس حمد الخالدي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الحملة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته لدعم الأسر الأشد حاجة والحالات الحرجة والطارئة لترميم وتأثيث منازلهم ، وأضاف الخالدي أن المستهدفين من الحملة هم أسر الأيتام وأسر الأرامل وأسر السجناء وأسر ذوي الإعاقة والمطلقات والمنازل التي تعرضت لكوارث سواءً حريق او خلافه .

وانطلقت الحملة بحالة أسرة مكونة من 11 فردا ووالدهم توفي قبل شهر ويعيشون في منزل بحالة سيئة ، وقد تم تغطية تكاليف المنزل من خلال الداعمين للحملة والجدير بالذكر أن الجمعية بدأت بترميم المنزل من تاريخ ٦ رمضان وفق قرار السماح لنشاط المقاولات للعمل وتبلغ تكلفت ترميم وتأثيث المنزل 63 ألف ريال ، وقد حققت الجمعية تغطية ٥ حالات من بداية انطلاقها في ١ رمضان حتى اليوم ١١ رمضان وتبقى ١٠ منزل جاري تغطية مبالغة من خلال الحملة .