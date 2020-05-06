اعتماد 28 مشروعًا بحثيًا ضمن برامج دعم البحوث العلمية بجامعة حفر الباطن

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

اعتمد معالي مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني دعم 22 مجموعة بحثية ضمن برنامج الدعم للبحوث العلمية للعام الجامعي 1441هـ، بالإضافة إلى دعم 6 مشاريع بحثية ضمن برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد.

وأوضح معالي مدير الجامعة أن البرنامجين يهدفان إلى تفعيل جودة المشاريع البحثية والنشر العلمي المتميز في الجامعة، والارتقاء بالإنتاج المعرفي نوعًا وكمًا والتميز في تنفيذ البحوث متعددة التخصصات ونشرها بتأثير عالمي مما يعكس جودة الدراسات، بالإضافة إلى مساندة أعضاء هيئة التدريس الجدد في بداية مشوارهم البحثي، واكتشاف الباحثين المتميزين في وقت مبكر حتى يكونوا ركيزة أساسية في العمل البحثي في الجامعة من خلال توفير بيئة بحثية جاذبة لهم وتوجيه بحوثهم نحو التميز والجودة وتوفير احتياجاتهم البحثي.

بدورها أوضحت عمادة البحث العلمي أن برنامج دعم البحوث العلمية استقبل 65 مجموعة بحثية حتى شهر رجب الماضي، تم اختيار 22 مجموعة بحثية موزعة على 8 كليات بعد تطبيق معايير التقييم والمفاضلة. مبينة بأن المجالات العلمية التي وقع الاختيار عليها هي: 11 مجموعة بحثية في مجال العلوم الطبيعية، و7 مجموعات بحثية في مجال الصحة، و3 مجموعات بحثية في الهندسة والتقنية، ومجموعة واحدة في مجال العلوم الإنسانية. مشيرة إلى أن المراتب العلمية للمتقدمين في هذه البحوث هم 3 باحثين برتبة أستاذ مشارك و19 باحثًا برتبة أستاذ مساعد، وضمت المجموعات 16 باحثًا و5 باحثات.

وأضافت أن برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد استقبل 15 مشروعًا بحثيًا تم اختيار 6 مشاريع منها لثلاثة باحثين و3 باحثات بعد تطبيق معايير التقييم والمفاضلة، بواقع 4 مشاريع في مجالات العلوم الطبية و 2 في مجال الهندسية والتقنية. مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المجموعات البحثية والمشاريع 12 شهرًا ابتداء من تاريخ توقيع العقد.