د.فوزة الشمري عميدة للكلية الجامعية بالنعيرية

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أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتعيين الدكتورة فوزة بنت حمود بن عويد الشمري، عميدة للكلية الجامعية بالنعيرية التابعة لجامعة حفر الباطن، وذلك لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ 3 رمضان 1441هـ.

وهنأ معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني الدكتورة الشمري، سائلاً الله عز وجل لها التوفيق والعون والسداد. كما عبرت العميدة عن اعتزازها وفخرها بثقة معالي الوزير ومعالي مدير الجامعة. داعية الله أن يوفقها ويعينها على ما أوكل إليها من مهام لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

يشار إلى أن الدكتورة فوزة الشمري حاصلة على الماجستير والدكتوراة من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تخصص الفيزياء (هندسة وعلوم المواد) وسبق لها الحصول على براءة اختراع سُجلت في مكتب براءات الاختراع الأمريكية في توفير الطاقة وتحسين الأداء وتقليل التكلفة في الأجهزة الإلكترونية.