بلدية القطيف تتلف أكثر من 1700 كجم مواد فاسدة وتغلق 11 محلاً مخالفاً خلال يومين

القطيف - المناطق

نفَّذت بلدية محافظة القطيف 62 جولة تم خلالها زيارة 414 محلا وإغلاق 11 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، مكثفة نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال 48 ساعة الماضية، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 11 محلاً مخالفاً للاشتراطات من خلال زيارة 414 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 62 جولة، تم خلالها تسجيل 71 إنذاراً، ومصادرة 1764 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت اتلاف 1240 كجم من الأسماك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و١٨٩ كجم من الدجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، و٣٥ كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، و١٨ كجم من اللحوم لسوء الحفظ والتخزين، و٣٠٠ كجم من الخضار والفواكه ظهرت عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة الى اتلاف 310 لتر من العصائر المجمدة التي تباع على أنها طازجة.

وقال قامت البلدية بجولات رقابية على محلات بيع منتجات التبغ الغير نظامية والمخالفة للاشتراطات، وتم اتلاف ٤٥٠ كجم، من مختلف أنواع التبغ والمواد الأولية مجهولة المصدر، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».