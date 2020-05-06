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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل
http://almnatiq.net/?p=861091
المناطق - واس

صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على تغير اسم “نادي الفروسية” ليصبح “نادي سباقات الخيل”.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للنادي على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل – أيده الله -، لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها، مشيداً بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، الذي يحرص بأن تصل هذه الرياضة إلى المستوى اللائق.
وأضاف سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي على تنظيم الهيئة العليا للفروسية سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات.

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