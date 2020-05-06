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الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجيا لكن يجب إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذيها

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الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجيا لكن يجب إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذيها

http://almnatiq.net/?p=861105
المناطق - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي”.

وشدد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها”.

وأشار إلى أن “الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا”، مضيفا: “هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة COVID-19”.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.7 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 260 ألف وفاة و1.26 مليون حالة شفاء.

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