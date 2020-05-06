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27 طن تمور و200 ألف سلة تموينية من الدعم المجتمعي للمتضررين في الرياض

27 طن تمور و200 ألف سلة تموينية من الدعم المجتمعي للمتضررين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=861108
المناطق_الرياض

سجلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» المزيد من الأرقام في دعم الأسر والمحتاجين وكل من تضرر من هذه الجائحة بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.

كما سجل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم وبعض الجهات التجارية ذات العلاقة مواقف إيجابية بدعمهم للجنة بتقديم السلال التموينية والوجبات الغذائية وطُرُق دعم أخرى بمبالغ وصلت إلى أكثر من 65 مليون ريال.

وتجاوز ماتم توزيعه للأسر المتضررة أكثر من 207 ألف سلة تموينية و 27 طناً من التمور و351 سلة خضار في الرياض وما يتبع لها من محافظات ومراكز، بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة.

كما تجاوز عدد الوجبات الغذائية التي وزعتها اللجنة من بداية نشاطها 230 ألف وجبة، منها قرابة 89 ألف وجبة إفطار صائم تحديداً، في حين وصلت المبالغ المصروفة على الخدمات والمساعدات الطبية في الحملة إلى لأكثر من 437 ألف ريال.

كما ساهمت اللجنة في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ يقارب المليون ومئة ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية وبطاقات تسوق بمبالغ تجاوزت6،7 مليون ريال.

وشملت المبادرة أكثر من مليون وربع المليون مستفيداً في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تواصل عمليات المسح لتسجيل المزيد من المستفيدين الذين تعطلت مصالحهم لحين انتهاء الأزمة حيث لا يقتصر دورها على تقديم الدعم المادي والغذائي فقط، بل يمتد إلى التوعية الصحية والتثقيف بطرق مختلفة.

يذكر أن لجنة منطقة الرياض يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور يوسف السيالي وتضم في عضويتها مساعده للتنمية علي القباني وأعضاء ممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

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