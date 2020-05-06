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أمريكا.. غموض بشأن مقتل عالم اقترب من تحقيق نتائج مهمة عن كورونا

أمريكا.. غموض بشأن مقتل عالم اقترب من تحقيق نتائج مهمة عن كورونا
http://almnatiq.net/?p=861113
المناطق_الرياض

عثرت السلطات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا على جثة باحث طبي كان على وشك تحقيق اختراق علمي بارز بشأن فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، قال المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، إن الباحث بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، بينغ ليو؛ البالغ من العمر 37 عاماً، عُثر عليه مقتولاً السبت الماضي داخل منزله في روس تاونشيب، شمالي بيتسبيرغ، مضيفاً أنه عُثر على ليو ميتاً جرّاء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع.

وبعد ساعة من العثور على جثة ليو؛ عُثر على شخص آخر اسمه هاو غو (46 عاماً)؛ ميتاً داخل سيارته على بُعد أقل من ميل من منزل ليو.

وأفاد المحقق في شرطة روس تاونشيب بريان كوليب؛ لمحطة “إن بي سي”، بأن الرجلين كانا يعرفان بعضهما.

ويعتقد المحققون أن غو قتل ليو قبل أن يعود إلى سيارته حيث تُوفي متأثراً بإصابته لنفسه بجروح، فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” إن غو انتحر بعدما أقدم على قتل ليو، ولازالت السلطات الأمريكية تحقق في الحادثة.

وكان ليو؛ على وشك تحقيق نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية التي تكمن وراء عدوى فيروس كورونا الجديد والأساس الخلوي للمضاعفات اللاحقة”.

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