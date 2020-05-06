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مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف

مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=861115
المناطق_الجوف

وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقع خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.
وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف ، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين ، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.
وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره ، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

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