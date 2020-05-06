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جريمة قتل في “الجموم”.. والشرطة تلقي القبض على القاتل

جريمة قتل في “الجموم”.. والشرطة تلقي القبض على القاتل
http://almnatiq.net/?p=861132
المناطق_الجموم

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الجموم، اليوم، القبض على شخص قتل آخر بالرصاص.
وكشفت مصادر لـ”الوئام” تفاصيل الحادث حيث أشارت إلى أن شخصين يستقلان مركبة طاردا شخصاً آخر وتمكنا منه في قرية أبو شعيب وقتله أحدهما برصاصة.
وأشارت المصادر إلى أن الأسباب الأولية للجريمة خلاف بين الجانبين.
وكانت العمليات الأمنية الموحدة قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتوقف سيارة في القرية في وضع مريب.
وعند مباشرة الموقع اتضح وُجود شخص متوفى داخلها في الثلاثينات من عمره، وعليه أثر طلقة نارية جهة عينه اخترقت وجهه، قبل نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.
وفتحت شرطة محافظة الجموم ملف تحقيق بالحادثة من حينها، في حين ورد للعمليات الأمنية بعد ساعة من مباشرة الحادثة، اتصال هاتفي من شخص يدعي أنه كان مرافق للقاتل ليبلغ عن القاتل الذي اعترف بفعلته.

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