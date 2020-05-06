صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية عبر تطبيق الواتس آب

المناطق_واس

أطلقت صحة حفر الباطن خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية ومركز السكر وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة لكل مستشفى, حيث يتم استقبال الاستشارات خلال يومي الاثنين والأربعاء من الساعة (العاشرة صباحًا) حتى الساعة (الثانية مساءً).

وتُقدم خدمة التغذية العلاجية المشورة لمراجعي العيادات ومرضى السكر والقلب والكبد والكلى أو ممن يعانون زيادة في الوزن والسمنة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات، وذلك تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة وللتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل, حيث تأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.