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فرنسا تسجل تراجعا في عدد الوفيات عند 177 حالة

فرنسا تسجل تراجعا في عدد الوفيات عند 177 حالة
http://almnatiq.net/?p=861139
المناطق_الرياض

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت فرنسا تراجعاً بعدد الوفيات عند 177 حالة، وتراجع عدد المصابين في العناية المركزة.

تم تسجيل 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29684.

كما سجلت 1,444 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 214,457 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 64 حالة وفاة و2,253 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 131744 حالة إصابة

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