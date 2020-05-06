القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم

تمكنت شرطة القصيم من القبض على عصبة مكونة من 3 أشخاص قامت بالعديد من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل و الاستراحات و المركبات.

و صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضلٍ من الله – عن ضبط ثلاثة متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.