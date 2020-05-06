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القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم

القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم

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القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم

القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم
http://almnatiq.net/?p=861143
المناطق_بريدة

تمكنت شرطة القصيم من القبض على عصبة مكونة من 3 أشخاص قامت بالعديد من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل و الاستراحات و المركبات.

و صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت ـ بفضلٍ من الله – عن ضبط ثلاثة متهمين، سعوديي الجنسية (في العقد الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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