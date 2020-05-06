الاتحاد الكرواتي: سيتم استئناف الموسم بمباريات الكأس في 30 مايو الحالي

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه سيتم استئناف الموسم بمباريات الكأس في 30 مايو الحالي يليها الدوري في السادس من يونيو المقبل، وذلك في انتظار موافقة الحكومة بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد عبر موقعه: وفقا للوضع المتعلق بالجائحة سيكون لسلطات الحماية المدنية الوطنية القرار الأخير. إذا تمت الموافقة على هذه الخطة سيستأنف الموسم بمباراتي قبل نهائي الكأس يومي 30 و31 مايو ويليهما مباريات دوري الدرجة الأولى في السادس من يونيو. كافة المباريات ستقام بدون جماهير.

وأضاف الاتحاد الكرواتي أن الدرجتين الثانية والثالثة لن يتم استئنافهما هذا الموسم.

ويتصدر دينامو زغرب حامل اللقب، الذي فاز في 13 بين آخر 14 لقبا للدوري، المسابقة برصيد 65 نقطة من 26 مباراة متقدما بفارق 18 نقطة عن ريكا صاحب المركز الثاني مع تبقي عشر جولات على نهاية المسابقة.

وسيلتقي ريكا حامل لقب الكأس، الذي أوقف هيمنة دينامو على الدوري بفوزه باللقب عام 2017، مع أوسيك في قبل نهائي الكأس بينما سيلتقي في المباراة الأخرى سلافن كوبريفنيتشا مع لوكوموتيفا زغرب.