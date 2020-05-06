احدث الأخبار

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%
أبرز المواد
 محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي
منطقة تبوك
 أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن
أبرز المواد
 الاتحاد الكرواتي: سيتم استئناف الموسم بمباريات الكأس في 30 مايو الحالي
أبرز المواد
 “هدف”: 40 ألف استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني” خلال فترة العمل عن بُعد
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.8 درجات في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا
أبرز المواد
 الجمارك: الإفساح عن بضائع بقيمة 18.53 مليار ريال خلال أسبوع
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: بوابات التعقيم تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر من رمضان
أبرز المواد
 القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم
أبرز المواد
 مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
أبرز المواد
محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

أبرز المواد
أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

أبرز المواد
مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

أبرز المواد
محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي

محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي

منطقة تبوك

أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن
http://almnatiq.net/?p=861147
المناطق_وكالات

قال  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن ودعم برامج تقديم المساعدات الغذائية لهذا البلد.

و أوضح بومبيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن “هذه المساعدات ستتيح للبرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة العمل الطارئ في جنوب اليمن، بالإضافة إلى العمل المحدود في شمال اليمن”.

وأشار بومبيو إلى أن المنظمة الدولية اضطرت للحد من نشاطها بشمال اليمن هذا الشهر “بسبب استمرار التدخل من قبل الحوثيين المدعومين من قبل إيران”.

يذكر أن نحو 80% من إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية ونحو 10 ملايين مهددون بالمجاعة. وسجل في اليمن رابع أكبر عدد من النازحين في العالم بسبب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية برئاسة  عبد ربه منصور هادي المستمر منذ عام 2014.

وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من وقف أو تقليص 31 برنامجا لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن من أصل الـ 41 برنامجا بسبب نقص التمويل.

روابط ذات صلة

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “
أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة
مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*