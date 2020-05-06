احدث الأخبار

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%
أبرز المواد
 محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي
منطقة تبوك
 أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن
أبرز المواد
 الاتحاد الكرواتي: سيتم استئناف الموسم بمباريات الكأس في 30 مايو الحالي
أبرز المواد
 “هدف”: 40 ألف استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني” خلال فترة العمل عن بُعد
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.8 درجات في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا
أبرز المواد
 الجمارك: الإفساح عن بضائع بقيمة 18.53 مليار ريال خلال أسبوع
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين”: بوابات التعقيم تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر من رمضان
أبرز المواد
 القبض على عصابة تسرق المنازل و الاستراحات والمركبات في القصيم
أبرز المواد
 مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
أبرز المواد
 فرنسا تسجل تراجعا في عدد الوفيات عند 177 حالة
أبرز المواد
أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

أبرز المواد
مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

أبرز المواد
محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي

محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي

منطقة تبوك
أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

أبرز المواد

“هدف”: 40 ألف استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني” خلال فترة العمل عن بُعد

“هدف”: 40 ألف استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني” خلال فترة العمل عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=861157
المناطق_الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة 40 ألف طالبًا وموظفًا وباحثًا عن عمل من الخدمات الإلكترونية لمنصة التثقيف والإرشاد المهني “سُبل” خلال فترة العمل عن بُعد.

وتدعم منصة “سُبل” من خلال الرابط subol.sa :، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

كما توفر “سُبل” بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار  الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد “سُبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والإسهام في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من الاطلاع على المسارات المهنية المتنوعة وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

 

روابط ذات صلة

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة
مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%

مؤسسة النقد: الودائع المصرفية ترتفع 10%
أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*