أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة

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أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 13 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد “الحميدي” أنه تم خلال الحملة إتلاف نحو 13،346 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1،614 مخالفة صحية، وذلك بعد أكثر من 5،698 جولة ميدانية، قام بها المراقبون. فيما تم إغلاق نحو 580 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداوُل وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أية ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.