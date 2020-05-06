محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي

اكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان الجمعيات الخيرية في املج بتفاوت امكانياتها وقدراتها وتخصصاتها انظمت جميعها تحت لواء حملة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك منذ العاشر من شعبان لمساندة ودعم المتأثرين من الأسر والافراد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وقدمت الكثير من صور التكافل الاجتماعي والمبادرات الانسانية والصحية والاغاثية والاجتماعية وتبعها رجال الاعمال الذين قدموا لوطنهم ولمجتمعهم مواقف مشرفة خلال هذه الجائحة من مبادرات تؤكد تأصيل العمل التطوعي الخيري في كافة افراد المجتمع السعودي الذي يقف صفاً واحداً مع قيادته الحكيمة التي تضحي بالغالي والنفيس من اجل سلامة الانسان على ارض هذا الوطن المعطاء.

جاء ذلك خلال افتتاحة مقر الحجر الصحي مساء اليوم باحد مباني التعليم في المحافظة بعد ان تم تأثيثه وتجهيزه علئ نفقة رجل الاعمال عبدالهادي بن عبدالكريم الجهني كمبادرة منه ضمن حملة يداً بيد وبتنسيق من جمعية البر والخدمات الاجتماعية باملج.

واطلع “البازعي” خلال جولته بالمحجر الصحي على مايحتويه من غرف مفروشة واسعة مؤثثة تأثيث فندقي كامل من سرير نوم وغطاء وغلاية صنع الشاي والقهوة وتلفزيون ومكوى وطاولة كوي وشبكة واي فاي ودولاب ملابس ، فيما سلم مدير مكتب التعليم هاشم الشريف عقب الجولة مفتاح المبنى لمدير المستشفى احمد الرفاعي ممثلاً عن الصحة.