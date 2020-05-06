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محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

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محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “
http://almnatiq.net/?p=861174
المناطق_بحرة

اطلع سعادة محافظ بحرة الأستاذ رجا السلمي خلال الزيارة التي قام بها للجمعية الخيرية ببحرة ” يسر” على أعمال الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها وما تقوم به من جهود وأعمال خاصة خلال هذه الفترة التي تكاملت فيه أدوارها مع المحافظة والجهات الداعمة لإيصال المساعدات والسلال الغذائية لمستحقيها، والتقى سعادته برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

ونوه سعادته أثناء الزيارة ببرامج الجمعية وأثنى على ما يبذلونه من جهود بارزة تُجسد روح المبادرة والعطاء في سبيل خدمة إخوانهم من الأسر المستفيدة من أعمال الجمعية ، مشيرا إلى أن ما يقومون به هو عمل وطني وإنساني إضافة لكونه عمل خيري.

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