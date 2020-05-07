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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طميحي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طميحي”
http://almnatiq.net/?p=861176
المناطق_جازان

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب مطاعن بن علي مطاعن طميحي ، أحد من منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه، عبر والد وذوو الشهيد الطميحي عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذين استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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