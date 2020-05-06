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بلدية تيماء تواصل تطهير المرافق العامة احترازيا 

بلدية تيماء تواصل تطهير المرافق العامة احترازيا 
http://almnatiq.net/?p=861183
المناطق_محمد الربيعة
تواصل بلدية محافظة تيماء اتخاذ التدابير اللازمة للوقائية من فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المرافق العامة بالمحافظة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة البلوي  أن تلك الأعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمحافظة كإحدى الخطوات الإحترازية و الوقائية، مبيناً أن البلدية قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير جميع ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.
وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة بشكل مكثف على تلك المرافق كإجراء احترازي؛ حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة من إدارة الخدمات وقسم الإصحاح البيئي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.
الجدير بالذكر أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات.

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