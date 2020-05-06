السهيمي يقدم الشكر والعرفان لمعالي مدير جامعة الملك خالد ولسعادة عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسير

المناطق_عادل الزهراني

رفع سعادة الدكتور صالح بن أحمد السهيمي الشكر والعرفان لمعالي مدير جامعة الملك خالد– ولسعادة عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسيربمناسبة صدور قرار تكليفه وكيلًا للكلية (الشؤون التعليمية والأكاديمية).

وعبّر الدكتور السهيمي عن امتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن و أن يوفق في المهام الموكلة إليه؛ لبذل المزيد من الجهد والعطاء، و لتحقيق مزيدا من الإنجازات التعليمية للكلية والجامعة، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة وأن يديم الصحة والسلامة على المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر التنويه إلى أن السهيمي شغل -قبل تعيينه وكيلًا للكلية- منصب رئيس قسم اللغة العربية ورئيس اللجنة الإعلامية.