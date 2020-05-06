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بلدية الخفجي تواصل أعمالها الوقائية وتكثيف عمليات التعقيم وتطهير الشوارع المنشآت التجارية

بلدية الخفجي تواصل أعمالها الوقائية وتكثيف عمليات التعقيم وتطهير الشوارع المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=861188
المناطق_سطام الفروان

 واصلت بلدية الخفجي أعمالها الوقائية في أوقات منع التجول من خلال تكثيف عمليات التعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة، والتي تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها البلدية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية للمرافق الحيوية.

كما ألزمت المنشآت التجارية بعدد من الاشتراطات الصحية المتعلقة بمنشآت النفع العام، مشيرة الى أن عدم تقيد المحلات بهذه الاشتراطات يستوجب فرض الإجراءات النظامية على المحلات غير الملتزمة بالاشتراطات، فيما كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تقوم بالإلزام الوقائي للمنشآت التجارية وتعقيمها حفاظاً لحماية المستهلك والنفع العام، من خلال الاشتراطات الخاصة بالمنشأة، والتي منها تحديد وتنظيم مدخل للدخول والخروج قدر الإمكان و عمل مسارات للزبائن وتحديد نقاط مسافة لوقوف الزبائن عند الكاشير، ووضع المعقمات عند المدخل وعلى جميع طاولات المحاسبة، إضافةً إلى وضع لوحة إرشادية بالتعقيم و توفير القفازات و تعقيم أسطح التلامس و جميع السلال و العربات قبل و بعد الاستخدام، وتفعيل التوصيل للمنازل إن أمكن و تفعيل الدفع الالكتروني و التقليل من استخدام العملات النقدية قدر الإمكان.

مشيراً إلى أن الاشتراطات المتعلقة بالعمالة تتضمن توفير جهاز فحص درجة حرارة و فحص العاملين مرتين يوميا قبل الدخول الى المنشأة لجميع الموظفين والعمال و توصية العمالة بالاهتمام بالنظافة الشخصية و توعيتهم بالممارسات الصحية أثناء العمل أو في السكن و توفير وسائل الأمن و السلامة و لبس الزي الرسمي و لبس القفازات و الكمامات الواقية أثناء تأدية العمل و التنبيه عليهم بعدم التجمع، و في حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة للعامل أو أعراض مرضية أخرى يحال العامل للمركز الصحي.

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