معالي مدير جامعة المجمعة يترأس ثاني جلسة افتراضية لمجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي

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ترأس معالي مدير جامعة المجمعة – نائب رئيس مجلس الجامعة – معالي الدكتور خالد بن سعد المقرن الجلسة السادسة للمجلس للعام الجامعي 1440/1441هـ ، والمنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 13 / 9 / 1441هـ كثاني اجتماع افتراضي للمجلس ، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا ، وشارك في الإجتماع سعادة أمين عام مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة .

حيث افتتح معالي مدير الجامعة الجلسة بكلمة حَمِد الله فيها عز وجل ، ثم ذكر أننا ولله الحمد نعيش في وطن أهم مكتسباته هو نحن الشعب ، فجل إهتمام قيادتنا هو تسخير كافة الإمكانيات لصحتنا فهي تبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق ذلك ولم يقتصر دور القيادة وفقها الله في البذل والاهتمام فقط بل هم متابعين لكل صغيرة وكبيرة لكل ما يمس صحة المواطن وضمان حقوقه، ولعل ما سمعناه في الأيام الماضية من أصحاب المعالي الوزراء يعكس ما نعيشه من شفافية مطلقه ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك وحدة الصف في بلادنا الغالية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا الغالية ، كما أن ما نشاهده من تكاتف جميع جهات الدولة في سبيل تجاوز هذه الأزمة ، وما تبذله وزارة التعليم من جهود عظيمة أمر يدعو للفخر والاعتزاز ، مختتماً معاليه كلمته بالشكر لجميع منسوبي الجامعة على ما أبدوه من تعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ، وما قدمته جميع وحدات الجامعة من مبادرات تصب في هذا الجانب ، وسير إجراءات العمل الإداري على الوجه الأكمل من خلال الالتزام بالعمل عن بُعد مع التواصل مع جميع المستفيدين خارج الجامعة ، كما أبدى تقديره لأعضاء هيئة التدريس ، وما قاموا به من جهد في استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب من خلال الوسائل المتطورة المتاحة .

بعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث ذكر سعادة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع – وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، أمين عام المجلس – أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوصيات ،ومن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها : الموافقة على منح الدرجة العلمية للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في درجة الماجستير وكذلك المتوقع تخرجهم لدرجة البكالوريوس ، والموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي القادم 1442/1443هـ لدرجة البكالوريوس وللدراسات العليا ، مع الموافقة على عدد من التعاقدات والتعيينات والتفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس ، وأيضاً الموافقة على خطة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية للعام الجامعي القادم، وأضاف الدكتور الشايع أنه تم أيضاً تعديل بعض القواعد التنفيذية للائحة الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

هذا وكان معالي مدير الجامعة قد قدم في نهاية الجلسة شكره وتقديره لعمادة تقنية المعلومات على ما بذلوه من جهد لنجاح الاجتماع ، كما قدم سعادة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع شكره لجميع الأعضاء لتفاعلهم مع الاجتماع الافتراضي للمجلس .