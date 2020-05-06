أمير نجران يثمن جهود رجال الأمن بالمنطقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، الجهود التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة كافة لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها القيادة الرشيدة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودورهم في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية أهله.

ونوه سموه بما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال مناقشة سمو الأمير تركي بن هذلول اليوم عبر الاتصال المرئي مدير شرطة منطقة نجران رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء سعيد بن محمد أبوذيبة، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلاً عن الإجراءات الاحترازية التي يجري العمل بها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، التي شملت التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وإقامة العديد من الندوات التوعوية في جميع أقسام وأفرع الأمن العام بالمنطقة، للتعريف بمخاطر وباء فيروس كورونا، إضافةً إلى تنفيذ حملة توعوية من إدارة الدفاع المدني للتعريف بالمخاطر المنزلية بعنوان ( سلامتك بمنزلك غايتنا ).

وأبان اللواء أبوذيبة أنه جرى التنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية من خلال نقاط الفرز البصري على مداخل منطقة نجران، إضافةً إلى مشاركة رجال الأمن مع الجهات المختصة بالمسح النشط لجميع مواقع إسكان العمالة الوافدة وفحصهم في مقر سكنهم، وكذلك تفعيل شرطة المنطقة جميع الأنظمة المقدمة من الأمن العام تزامناً مع إطلاقها على مستوى المملكة، والتي تشمل منح تصاريح لطلبات الهلال الأحمر للحالات الإنسانية عن طريق تطبيق “أسعفني”، حيث بلغت عدد الحالات التي تم التعامل معها ( ٢٧٠٨٣ ) حالة، وكذلك منح تصاريح التنقل داخل مدينة نجران والمحافظات للحالات الإنسانية والطارئة خلال فترة حظر التجول، بالإضافة إلى منح تصاريح للتنقل عن طريق تطبيق “توكلنا “، مبيناً أن شرطة المنطقة قد وثقت حتى الآن ( ٢١٧٦٣ ) تصريحاً للجهات الحكومية إضافة إلى توثيق (٢٦٤٦) تصريحاً للمنشآت الخاصة .

وأكد مدير شرطة منطقة نجران خلال الاتصال المرئي تشكيل لجنة من إدارات أفرع الأمن العام لدراسة جميع الاعتراضات على مخالفات منع التجول في أثناء المنع، إضافةً إلى مشاركة الأمن العام مع الجهات المختصة في ضبط عدد من المحلات التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة المخالفة لتعليمات الحظر وتطبيق الإجراءات الجزائية بحقها .

وفي ختام الاتصال المرئي طلب سمو نائب أمير منطقة نجران من مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة ، نقل تحياته وتقديره وشكره لرجال الأمن كافة على مايقومون به من أعمال جليلة بالمنطقة لأمن وسلامة بلادهم ومجتمعهم.