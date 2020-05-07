احدث الأخبار

شاهد.. وزارة التجارة توضح سياسة “الاستبدال والاسترجاع”
أبرز المواد
 أمير نجران يثمن جهود رجال الأمن بالمنطقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا
منطقة نجران
 شاهد..تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري
أبرز المواد
 معالي مدير جامعة المجمعة يترأس ثاني جلسة افتراضية لمجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي
منطقة الرياض
 بلدية الخفجي تواصل أعمالها الوقائية وتكثيف عمليات التعقيم وتطهير الشوارع المنشآت التجارية
المنطقة الشرقية
 السهيمي يقدم الشكر والعرفان لمعالي مدير جامعة الملك خالد ولسعادة عميد كلية العلوم والآداب بمحايل عسير
منطقة عسير
 بلدية تيماء تواصل تطهير المرافق العامة احترازيا 
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طميحي”
أبرز المواد
 محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تتلف 13 ألف كجم مواد غذائية فاسدة وتغلق 580 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 محافظ املج يفتتح مقر للحجر الصحي
منطقة تبوك
 أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن
أبرز المواد
شاهد.. وزارة التجارة توضح سياسة “الاستبدال والاسترجاع”

شاهد.. وزارة التجارة توضح سياسة “الاستبدال والاسترجاع”

أبرز المواد
أمير نجران يثمن جهود رجال الأمن بالمنطقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أمير نجران يثمن جهود رجال الأمن بالمنطقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

منطقة نجران
شاهد..تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري

شاهد..تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري

أبرز المواد
معالي مدير جامعة المجمعة يترأس ثاني جلسة افتراضية لمجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي

معالي مدير جامعة المجمعة يترأس ثاني جلسة افتراضية لمجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي

منطقة الرياض

شاهد.. وزارة التجارة توضح سياسة “الاستبدال والاسترجاع”

شاهد.. وزارة التجارة توضح سياسة “الاستبدال والاسترجاع”
http://almnatiq.net/?p=861204
المناطق - الرياض

قد لا يعرف الكثير من المستهلكين حقوقهم الرئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع عند شراء المنتجات الاستهلاكية المتنوعة والتي عادةً ما تكون قابلة للإرجاع والاستبدال وفقاً لسياسة وزارة التجارة.

ولهذا فقد كشف متحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عن حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع.

حددت وزارة التجارة والاستثمار حقوق رئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع
– يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة.
– يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها.
– يمنع وضع عبارة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل.
– إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن للمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.

وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد أطلق في وقت سابق بمقر الوزارة، دليل حقوق المستهلك، الذي يعد المرجع الشامل والمتكامل لجميع حقوق وواجبات المستهلكين حيث تقدم الوزارة عبر الدليل الموحد أكثر من 50 حقاً عبر 6 فصول تسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأحتوى الفصل الأول من الدليل على الحقوق العامة للمستهلك فيما يخص البيانات التجارية لكل السلع والمنتجات، وشمل الفصل الثاني قطاع السلع المعمرة، حيث بين أنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثالث على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، فيما أحتوى الفصل الرابع على توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الخامس فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل السادس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.

روابط ذات صلة

شاهد..تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري

شاهد..تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طميحي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طميحي”
محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

محافظ بحرة يطلع على جهود الجمعية الخيرية ” يسر “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*