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“ليالي سيبرانية” مبادرة تضيء ليالي رمضان لتنمية القدرات وتطوير المهارات

“ليالي سيبرانية” مبادرة تضيء ليالي رمضان لتنمية القدرات وتطوير المهارات

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“ليالي سيبرانية” مبادرة تضيء ليالي رمضان لتنمية القدرات وتطوير المهارات

“ليالي سيبرانية” مبادرة تضيء ليالي رمضان لتنمية القدرات وتطوير المهارات
http://almnatiq.net/?p=861209
المناطق - الرياض

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مبادرة “ليالي سيبرانية Cyber Nights” الرمضانية المختصة في مجال الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تنمية القدرات وتطوير المهارات في الأمن السيبراني عبر جلسات ودورات متخصصة، تبث يومياً عن بُعد على منصات الاتحاد على شبكات التواصل الاجتماعي طيلة ليالي الشهر الفضيل.
وتتناول الجلسات والدورات المطروحة في “ليالي سيبرانية” مواضيعاً مختلفة في مجال الأمن السيبراني كالتحقيق الجنائي الرقمي، وسد الثغرات البرمجية، وفهم أساليب عمل الهجمات الرقمية، وطريقة عمل مراكز عمليات أمن المعلومات بحيث يسهم فهم الفئة المستهدفة لهذه المواضيع على استيعاب أنواع جديدة ومختلفة من الهجمات في مجال اختبار الاختراق، وفهم أبرز وأحدث الطرق والأساليب المستخدمة في مجال الحماية الدفاعية، بالإضافة إلى إعطاء نظرة عامة عن أبرز المستجدات في مجال الأمن السيبراني.
وأكد المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني بأن العمل على هذه المبادرة لم يتوقف خلال الظروف الحالية التي يمر بها العالم، والاتحاد ماضٍ في تحقيق أهدافه لبناء ودعم المجتمعات التقنية والوصول إلى 30 ألف مستفيد بنهاية عام 2020.
وعبر مبادرة “ليالي سيبرانية” سيتم طرح أكثر من 10 جلسات ودورات تدريبية بمختلف مجالات الأمن السيبراني، والتطبيق العملي مع نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين، ومنح عدة شهادات احترافية عالمية، يقدمها الاتحاد للمهتمين بالأمن السيبراني بدون رسوم وتبث يومياً على منصات افتراضية, بالإضافة إلى جوائز بقيمة 20 ألف ريال لأفضل 3 متابعين لما تقدمه المبادرة عبر تقييم شامل لما اكتسبوه خلال الفعالية، و10 آلاف ريال سعودي لأفضل من يلخّص أهم ما جاء في الجلسات والدورات عبر سلسلة تغريدات مستمرة في منصة تويتر.

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