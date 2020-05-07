الولايات المتحدة تسجّل 22303 إصابات مؤكدة و 2523 حالة وفاة بكورونا

المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,303 إصابات مؤكدة و 2,523 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,193,813 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 70,802 حالة وفاة.