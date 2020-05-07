احدث الأخبار

مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
أبرز المواد
 أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق
أبرز المواد
 “هدف”: 40 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني”
أبرز المواد
 دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ينطلق السبت
أبرز المواد
 من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد جرير البجلي التاريخي بالطائف
أبرز المواد
 “الثروة المعدنية” تؤكد قوة قطاع التعدين الاقتصادية وجاهزيته للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 22303 إصابات مؤكدة و 2523 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 صادرات السعودية النفطية في مايو قد تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عقد
أبرز المواد
 “ليالي سيبرانية” مبادرة تضيء ليالي رمضان لتنمية القدرات وتطوير المهارات
أبرز المواد
 شاهد.. وزارة التجارة توضح سياسة “الاستبدال والاسترجاع”
أبرز المواد
 أمير نجران يثمن جهود رجال الأمن بالمنطقة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا
منطقة نجران
مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف

مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف

أبرز المواد
أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق

أبرز المواد
“هدف”: 40 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني”

“هدف”: 40 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني”

أبرز المواد

من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد جرير البجلي التاريخي بالطائف

من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد جرير البجلي التاريخي بالطائف
http://almnatiq.net/?p=861223
المناطق - الرياض

يتربع مسجد البجلي التاريخي في جنوب مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة وهو من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، ويقع ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
وترجع الأهمية التاريخية لمسجد البجلي إلى نسبته إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه الذي أسلم وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة، في حين يعود تاريخ بناء المسجد إلى العام نفسه الذي كانت فيه حجة الوداع ، وكان الصحابي الجليل حسن الصورة ، فقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه”، ويقع قبر الصحابي جرير بجانب المسجد خلف بيت الصلاة .
ويقع مسجد البجلي بقرية القضاة التابعة لمركز حداد بني مالك جنوب محافظة الطائف، ويبعد 100 كم جنوب مدينة الطائف، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وقد بني من الأحجار غير المنتظمة وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو( 350م2) ، ويتسع لنحو (135) مصليًا .
ويتكون المسجد من بيت الصلاة الذي يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية ، ومصلى للنساء، وكتاب كان يستخدم قديمًا لسكن عابري السبيل ، وميضأة يتصل بها خزان للمياه ، بالإضافة إلى مئذنة مربعة الشكل من الحجر، كما يحتوي المسجد على مئذنة إسطوانية الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.26م) أضيفت حديثًا.
وبعد التطوير الحالي لمسجد البجلي التاريخي أصبح المسجد يضم غرفة الإمام ، وبيت الصلاة في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية الشرقية ، وخزان مياه ، ومستودعا ، ودورات مياه وأماكن وضوء القديمة والجديدة ، وبئرا ، ومقبرة.

روابط ذات صلة

مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف

مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*