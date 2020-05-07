احدث الأخبار

تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”
أبرز المواد
 المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 مسجد سيد الشهداء .. شاهد على العناية بمعالم التاريخ الإٍسلامي في المدينة المنورة
أبرز المواد
 مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف
أبرز المواد
 أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق
أبرز المواد
 “هدف”: 40 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني”
أبرز المواد
 دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني ينطلق السبت
أبرز المواد
 من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد جرير البجلي التاريخي بالطائف
أبرز المواد
 “الثروة المعدنية” تؤكد قوة قطاع التعدين الاقتصادية وجاهزيته للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 22303 إصابات مؤكدة و 2523 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”

تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”

أبرز المواد
المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية

المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية

أبرز المواد
الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أبرز المواد
مسجد سيد الشهداء .. شاهد على العناية بمعالم التاريخ الإٍسلامي في المدينة المنورة

مسجد سيد الشهداء .. شاهد على العناية بمعالم التاريخ الإٍسلامي في المدينة المنورة

أبرز المواد

تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”

تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”
http://almnatiq.net/?p=861241
المناطق - المدينة المنورة

تتواصل بالمدينة المنورة أعمال تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- “الدائري الثاني” خلال فترة ‫منع التجول.
وتهدف أعمال إنشاء الجسر الذي يبلغ طوله 855 متراً، وبعرض 16،28 متراً، وبمسارين لكل اتجاه، إلى الحد من الاختناقات المروية في التقاطع، وتسهيل الوصول من وإلى المسجد النبوي، ومسجد ميقات ذي الحليفة، بإشراف مباشر من أمانة منطقة المدينة المنورة.

روابط ذات صلة

المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية

المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” .. رؤية سعودية ومشاركة عالمية
الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

الإمارات تسجل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا
مسجد سيد الشهداء .. شاهد على العناية بمعالم التاريخ الإٍسلامي في المدينة المنورة

مسجد سيد الشهداء .. شاهد على العناية بمعالم التاريخ الإٍسلامي في المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*