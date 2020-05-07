تنفيذ مشروع جسر لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي و”ميقات ذي الحليفة”

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تتواصل بالمدينة المنورة أعمال تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- “الدائري الثاني” خلال فترة ‫منع التجول.

وتهدف أعمال إنشاء الجسر الذي يبلغ طوله 855 متراً، وبعرض 16،28 متراً، وبمسارين لكل اتجاه، إلى الحد من الاختناقات المروية في التقاطع، وتسهيل الوصول من وإلى المسجد النبوي، ومسجد ميقات ذي الحليفة، بإشراف مباشر من أمانة منطقة المدينة المنورة.